03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğini açıklamasının ardından gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde listede 11 isim bulunuyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Başkan 'un ile yolları ayırdıklarını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gözler yeni hocaya çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre aday enflasyonu yaşanırken son olarak 'la 'yı kazanan 42 yaşındaki listeye eklendi. Ferreira'nın 'daki sağlık krizi ve 'ya dönmek istemesinden dolayı teklife sıcak baktığı belirtildi. İşte diğer adaylar:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

Listede en büyük sürpriz ise bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bernd Schuster oldu. Son olarak Çin'de görev alan Alman hoca şu an takım çalıştırmıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

VİLLAS-BOAS (PORTEKİZ):
, , gibi önemli takımlarda çalıştı. 'yu reddettiği söyleniyor. 43 yaşında.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

FONSECA (PORTEKİZ):
Roma ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. 48 yaşında. 'un kriterlerine birebir uyuyor. Lig ve kupa şampiyonlukları var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

MARCO SİLVA (PORTEKİZ):
Son olarak 'da görev yaptı. 43 yaşında ve boşta. 'ta şampiyonluk yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

LABBADİA (ALMANYA):
55 yaşında ve boşta. Ciddi bir başarısı olmaması şansını azaltıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

RANGNİCK (ALMANYA):
62 yaşında. Çok tecrübeli. ve ile de görüştüğü konuşuluyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

CONCEİÇAO (PORTEKİZ):
46 yaşında. ile sözleşme uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. Al Sadd'ın 10 milyon euro'luk teklifini reddettiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

GALTİER (FRANSIZ):
Nice ile pazarlık halinde. Lille'in başkanı Létang, kalması için sonuna kadar çaba harcayacağını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

JORGE JESUS (PORTEKİZ):
Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi var. A Bola, 66 yaşındaki hocanın ayrılacağından bahsetmezken takımı güçlendirmek için çalıştığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

BRUNO LAGE (PORTEKİZ):
45 yaşında. Boşta. Wolverhampton'un çalışma izni alabilmesi halinde takımın başına getirmek istediği yazıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

DAUM (ALMANYA):
Boşta. 67 yaşına gelen Alman teknik adam teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır.

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