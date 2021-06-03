Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...

Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gözler yeni hocaya çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre aday enflasyonu yaşanırken son olarak Palmeiras'la Copa America'yı kazanan 42 yaşındaki Abel Ferreira listeye eklendi. Ferreira'nın Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı teklife sıcak baktığı belirtildi. İşte diğer adaylar: