Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Listede 11 isim var...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğini açıklamasının ardından gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde listede 11 isim bulunuyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gözler yeni hocaya çevrildi. Fotomaç'ın haberine göre aday enflasyonu yaşanırken son olarak Palmeiras'la Copa America'yı kazanan 42 yaşındaki Abel Ferreira listeye eklendi. Ferreira'nın Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı teklife sıcak baktığı belirtildi. İşte diğer adaylar:
Listede en büyük sürpriz ise bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bernd Schuster oldu. Son olarak Çin'de görev alan Alman hoca şu an takım çalıştırmıyor.
FONSECA (PORTEKİZ):
Roma ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. 48 yaşında. Ali Koç'un kriterlerine birebir uyuyor. Lig ve kupa şampiyonlukları var.
MARCO SİLVA (PORTEKİZ):
Son olarak Everton'da görev yaptı. 43 yaşında ve boşta. Olympiakos'ta şampiyonluk yaşadı.
LABBADİA (ALMANYA):
55 yaşında ve boşta. Ciddi bir başarısı olmaması şansını azaltıyor.
CONCEİÇAO (PORTEKİZ):
46 yaşında. Porto ile sözleşme uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. Al Sadd'ın 10 milyon euro'luk teklifini reddettiği belirtiliyor.
GALTİER (FRANSIZ):
Nice ile pazarlık halinde. Lille'in başkanı Létang, kalması için sonuna kadar çaba harcayacağını açıkladı.
JORGE JESUS (PORTEKİZ):
Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi var. A Bola, 66 yaşındaki hocanın ayrılacağından bahsetmezken takımı güçlendirmek için çalıştığını yazdı.
BRUNO LAGE (PORTEKİZ):
45 yaşında. Boşta. Wolverhampton'un çalışma izni alabilmesi halinde takımın başına getirmek istediği yazıldı.
DAUM (ALMANYA):
Boşta. 67 yaşına gelen Alman teknik adam teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'ye gelmeye hazır.
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