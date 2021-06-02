Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...
Geçtiğimiz sezon 22 futbolcu transfer eden ve bol alternatifli bir kadro kuran Fenerbahçe, sezonu 3. sırada tamamladı ve şampiyonluğun uzağında kaldı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak sarı-lacivertli takım, takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak hem kaynak yaratmak hem de kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu sırada Kanarya'da Jose Sosa'da ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
2020-2021 sezonunda 22 isimle sözleşme imzalayan Fenerbahçe, sezonu ise 3. bitirdi ve şampiyonluk hedefinin uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler kiralık oyuncuların da dönmesiyle birlikte şişkinliğe uğrayan kadroyu azaltmayı hedefliyor.
Bu isimlerle yollarını ayırarak hem gelir yaratmak hem de maaş yükünü hafifletmek isteyen Kanarya, yüksek maaş alan futbolcularından olan Josa Sosa'yla da devam edilmeyeceği ifade edilmişti.
Geçen sezonun son haftalarından özellikle Emre Belözoğlu'nun gelişiyle Luiz Gustavo'nun yerine savunmanın önündeki görevini üstlenen Sosa'nın kendisine gelen teklifleri değerlendirme içine girdiği bildirilmişti.
Fanatik'in haberine göre; Ancak Arjantinli oyuncunun, 1 yıl kalan sözleşmesini tamamladıktan sonra Kanarya'dan ayrılmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.
Sarı-lacivertlilerden senelik 2.3 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetimden gelen, "O zaman maaşında indirime git" talebine olumlu dönüş yapacağı belirtildi.
YÜZDE 15-20 ARASINDA...
Tecrübeli yıldızın, kendisine sunulacak yüzde 15-20 arasındaki indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Sosa'nın, Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk hayalini gerçeğe dönüştürüp, ardından ülkesindeki eski kulübü Estudiantes'e dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.
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