02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...

Geçtiğimiz sezon 22 futbolcu transfer eden ve bol alternatifli bir kadro kuran Fenerbahçe, sezonu 3. sırada tamamladı ve şampiyonluğun uzağında kaldı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak sarı-lacivertli takım, takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak hem kaynak yaratmak hem de kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu sırada Kanarya'da Jose Sosa'da ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

2020-2021 sezonunda 22 isimle sözleşme imzalayan , sezonu ise 3. bitirdi ve şampiyonluk hedefinin uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler kiralık oyuncuların da dönmesiyle birlikte şişkinliğe uğrayan kadroyu azaltmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...

Bu isimlerle yollarını ayırarak hem gelir yaratmak hem de maaş yükünü hafifletmek isteyen Kanarya, yüksek maaş alan futbolcularından olan Josa Sosa'yla da devam edilmeyeceği ifade edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...

Geçen sezonun son haftalarından özellikle Emre Belözoğlu'nun gelişiyle Luiz Gustavo'nun yerine savunmanın önündeki görevini üstlenen Sosa'nın kendisine gelen teklifleri değerlendirme içine girdiği bildirilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...

Fanatik'in haberine göre; Ancak Arjantinli oyuncunun, 1 yıl kalan sözleşmesini tamamladıktan sonra Kanarya'dan ayrılmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...

Sarı-lacivertlilerden senelik 2.3 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetimden gelen, "O zaman maaşında indirime git" talebine olumlu dönüş yapacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş talep! Jose Sosa'nın cevabı...

YÜZDE 15-20 ARASINDA...

Tecrübeli yıldızın, kendisine sunulacak yüzde 15-20 arasındaki indirimi kabul edeceği konuşuluyor. Sosa'nın, ile Süper Lig'de şampiyonluk hayalini gerçeğe dönüştürüp, ardından ülkesindeki eski kulübü Estudiantes'e dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

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