02 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski hocası Bernd Schuster teklif!

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın eski hocasına teklif!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de ile devam etmeme kararının ardından gündeme flaş bir isim geldi. Bir dönem 'ı çalıştıran için İspanyol basını sarı-lacivertlilerin başına geçebileceğini iddia etti. (BJK- spor haberleri)

ile yollarını ayıran ve yeni sezonda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan için 'dan flaş bir haber geldi.

İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonunda 'ta görev yapan 'e teklif yaptığını yazdı. 2019'un Şubat ayından bu yana çalışmayan hocanın düşünmek için süre istediği ve ile ilgili değerlendirme yaptığı kaydedildi.

ALMAN YA DA PORTEKİZ EKOLÜ
Fenerbahçe Başkanı , 4 saate yakın süren basın toplantısında yeni sezonda Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıklarken, ya da Alman ekolünden bir hocayı sarı-lacivertli takımın başına getireceğini açıklamıştı.

BERND SCHUSTER KİMDİR?
Son olarak 'de Dalian Yifang'da görev alan Schuster, 33 maçta 1.42 puan ortalaması tutturmuş ve 2019 Şubat ayında veda etmişti. 2007-2008 sezonunda 'in başında da görev yapan 61 yaşındaki teknik adamın kariyerinde şampiyonluğu ve zaferi de yer alıyor.

Beşiktaş'ta 2010-11 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli antrenör, 1.80 puan ortalaması elde etmiş ve 25. hafta sonunda görevden ayrılmıştı.

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