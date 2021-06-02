02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman'ın menajeri Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşecek

Kenan Karaman transferinde flaş gelişme!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika trasnfer haberleri: Milli futbolcu 'ın menajeri 'a geldi. Yıldız oyuncu için , ve ile görüşecek.

Milli futbolcu 'ın menajeri 'a geldi. Yıldız oyuncu için , ve ile görüşecek.

27 yaşındaki futbolcu Alman ekibi Fortuna Düsseldorf iel sözleşmesini uzatmamıştı.
Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman'ın menajeri Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşecek




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