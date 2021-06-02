02 Haziran 2021, Çarşamba
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ALTAY'IN ARDINDAN KALEYİ DEVRALMIŞTI
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Harun Tekin Adana Demirspor'la anlaştı!
Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin'in yeni adresi belli oldu.
Tecrübeli eldiven, Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.
ALTAY'IN ARDINDAN KALEYİ DEVRALMIŞTI
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından uzun süre forma giyemeyen Harun, ligin son haftalarında Altay'ın sakatlığının ardından kaleyi yeniden devralmıştı.
Harun, bu sezon çıktığı 8 müsabakada kalesinde gol gol görürken 2 maçta kalesini gole kapattı.
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