02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Harun Tekin Adana Demirspor'la anlaştı!

Harun Tekin'in yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi , ile sözleşmesi sona eren ile anlaşmaya vardı.

ile sözleşmesi sona eren 'in yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli eldiven, Süper Lig'in yeni takımlarından ile anlaşmaya vardı.

ALTAY'IN ARDINDAN KALEYİ DEVRALMIŞTI

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından uzun süre forma giyemeyen Harun, ligin son haftalarında Altay'ın sakatlığının ardından kaleyi yeniden devralmıştı.

Harun, bu sezon çıktığı 8 müsabakada kalesinde gol gol görürken 2 maçta kalesini gole kapattı.

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