Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Emre Belözoğlu sonrası...
Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde 3 sezonda 6, 7 ve 3. sırada yer alarak şampiyonluk hasretini dindiremedi. Sarı-lacivertliler ligin son 10 maçında takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirse de, düzenlenen basın toplantısında başkan Ali Koç 40 yaşındaki çalıştırıcıyla devam edilmeyeceğini ve Portekiz ya da Alman ekolünden bir hocayla devam edeceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından takımın başına kimin geçeceği merak edilirken, Kanarya'nın 2 hocayla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanacak olan Fenerbahçe'yi hem teknik direktör konusunda hem de takıma katılacak isimler konusunda hareketli günler bekliyor.
Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından takımın başına kimin getireleceği büyük merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin gündeminde hangi isimler var işte Koç'un açıklamaları ve gündemdeki teknik direktörler...
"EMRE BELÖZOĞLU YENİ SEZONDA OLMAYACAK"
Ali Koç, yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu'nun yer almayacağını belirtti. Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.
Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. Emre Belözoğlu, kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi.
Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçeliler'in beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı. Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor.
Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.
HOCA SÖZLERİ
Yeni teknik direktörünün en geç kampta sarı-lacivertli takımın başında olması gerektiğini dile getiren Fenerbahçe Başkanı, "Planlamayı da teknik direktörle yapacağımıza göre ne kadar erken olursa o kadar bizim avantajımıza. Bilhassa yollarımızı ayıracağımız futbolcular konusunda şimdiden harekete geçmek durumundayız. Teknik direktör konusundaki arzum yarın gerçekleşmesi, tahminim haziran ayının üçüncü haftasına kadar.
Tespit ettiğimiz isimler, yapacağımız görüşmeler haziranın üçüncü haftasına kadar gider. Bu sefer nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, gençler açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, hocanın kariyerinde nelerin olması gerektiğini belirleyip ona göre bir liste çıkartıyoruz. Tercihimiz, arzumuz ve odaklandığımız daha çok Portekiz, Alman ekolü üzerinde" diye konuştu.
"KATMA DEĞER BİR DEĞİŞİM OLACAK"
Ali Koç, yapılacak genel kurulda seçilmesi durumunda yeni yönetimde değişiklikler olacağını ifade ederek, "Bu dönemde hem Fenerbahçe camiasını daha fazla kapsayabilecek hem Fenerbahçe'nin ihtiyaçları çerçevesinde katma değer sağlayabilecek bir değişiklik olacak. Zaten 4 kişinin yerini doldurmamız gerekiyor. 10-11 kişi değişecektir diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Kanarya'nın başına kimin geçeceği merak ediliyor.
2 HOCA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşme halinde.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük için Portekiz ve Alman ekolü ile alakalı çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Elde edilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşüyor.
Palmeirasla Copa America'yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın, Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.
Şu anda Palmerias'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu Alex'le, Başkan Ali Koç'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi.
Fenerbahçe için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise Polonya Milli Takımı'nın başında bulunuyor. Tarafların anlaşması sağlaması durumunda 50 yaşındaki teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'nın ardından sarı-lacivertlilerin başında yer alabileceği aktarıldı.
İŞTE GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER:
CHRISTOPHE GALTIER
LUCIEN FAVRE
JORGE JESUS
PATRICK VIEIRA
SERGEY REBROV
MANUEL PELLEGRINI
ZLATKO DALIC
JOACHIM LÖW
MARCELO BIELSA
(Bielsa ile bir temaslarının olmadığı duyurulurken 'henüz' ifadesi dikkat çekti)
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