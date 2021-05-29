Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu'na kanca! Galatasaray...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, bonservisi Brentford'da bulunan milli futbolcunun transferi için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, transferde Halil Dervişoğlu'nu da gündemine aldı. Geçen sezon devre arasında kiralandığı Galatasaray'da 12 maça çıkan 21 yaşındaki forvet 3 gol+ 2 asistlik performansı ile dikkat çekmişti. Fotomaç'ın haberine göre; bonservisi İngliiz ekibi Brentford'da bulunan genç oyuncuyu Galatasaray da renklerine bağlamak isterken, sarı-lacivertlilerin de devreye girerek nabız yokladığı belirlendi. Hollanda'da doğan ve forvetin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi var. Emre Belözoğlu'nun Dervişoğlu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.
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