29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya Meksika'dan talip var!

Gustavo'ya Meksika'dan talip var!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Gözden çıkarılan 'ya Meksika'dan talip çıktı. Liga MX takımlarından Tigres'in Brezilyalı ön liberoyu transfer etmek istediği iddia edildi. Nacion Deportes'te yer alan haberde, Fenerbahçe'deki geleceği belli olmayan yıldız oyuncunun gelecek sezon Meksika Ligi'nde forma giyebileceği aktarıldı.

Gözden çıkarılan 'ya Meksika'dan talip çıktı. Liga MX takımlarından Tigres'in Brezilyalı ön liberoyu transfer etmek istediği iddia edildi. Nacion Deportes'te yer alan haberde, Fenerbahçe'deki geleceği belli olmayan yıldız oyuncunun gelecek sezon Meksika Ligi'nde forma giyebileceği aktarıldı. 33 yaşındaki Gustavo'nun 3 milyon euro'nun üstündeki yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin Tigres'ten resmi teklif gelmesi halinde kabul etmesi bekleniyor.

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