Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya Meksika'dan talip var!

Gözden çıkarılan Luiz Gustavo'ya Meksika'dan talip çıktı. Liga MX takımlarından Tigres'in Brezilyalı ön liberoyu transfer etmek istediği iddia edildi. Nacion Deportes'te yer alan haberde, Fenerbahçe'deki geleceği belli olmayan yıldız oyuncunun gelecek sezon Meksika Ligi'nde forma giyebileceği aktarıldı.

Gözden çıkarılan Luiz Gustavo'ya Meksika'dan talip çıktı. Liga MX takımlarından Tigres'in Brezilyalı ön liberoyu transfer etmek istediği iddia edildi. Nacion Deportes'te yer alan haberde, Fenerbahçe'deki geleceği belli olmayan yıldız oyuncunun gelecek sezon Meksika Ligi'nde forma giyebileceği aktarıldı. 33 yaşındaki Gustavo'nun 3 milyon euro'nun üstündeki yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin Tigres'ten resmi teklif gelmesi halinde kabul etmesi bekleniyor.

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