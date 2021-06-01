01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Yuma Suzuki'yle anlaşma sağladı! Bonservis ücreti...

Suzuki'yle anlaşma sağlandı! Bonservis ücreti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Spor Toto 'i ve 'ın arkasında 3. sırada tamamlayan , yeni sezonda forvet sıkıntısı yaşamak istemiyor. Kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerin, Japon golcü ile ilgilendiği ortaya çıkarken, 25 yaşındaki forvetle anlaştığı iddia edildi. İşte Japon futbolcuya ödenecek bonservis ücreti... | Son dakika Fenerbahçe haberlerleri ()

'de sezonu ve 'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonluk hedefine ulaşamayan sarı-lacivertlilerin hücum oyuncularının performansı beklentilerin altında kaldı.

Büyük umutlarla transfer edilen , ve üçlüsünden istenen verim alınamadı. Kanarya, Samatta'dan 5, Cisse'den 5 ve Thiam'dan 6 gollük katkı alabildi.

Son haftalarda performansıyla patlama yapan , 12 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.

YUMA SUZUKI RADARA GİRDİ!

Gelecek sezon golcü takviyesinde nokta atışı yapmayı hedefleyen yönetim, transfer listesini oluşturmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Japon yıldız oldu.

Ligi ekibi St. Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon St. Truiden'de 34 maça çıkan Yuma Suzuki, 17 gol ve 4 asistlik performansıyla 'ne damga vurdu.


TRANSFER BİTTİ!

Suzuki transferiyle ilgili İtalyan basınından gelen son iddia ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

İtalyan gazeteci , kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde sarı-lacivertlilerin St. Truiden'de top koşturan Yuma Suzuki'nin transferini bitirdiğini duyurdu. Fenerbahçe yönetiminin 25 yaşındaki santrforun bonservisi için 4,5 milyon euro peşin ve 1 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 5,5 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

YUMA SUZUKI KİMDİR?

25 yaşındaki Yuma Suzuki, 'da altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

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