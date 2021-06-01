Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda forvet sıkıntısı yaşamak istemiyor. Kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerin, Japon golcü Yuma Suzuki ile ilgilendiği ortaya çıkarken, 25 yaşındaki forvetle anlaştığı iddia edildi. İşte Japon futbolcuya ödenecek bonservis ücreti... | Son dakika Fenerbahçe haberlerleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonluk hedefine ulaşamayan sarı-lacivertlilerin hücum oyuncularının performansı beklentilerin altında kaldı.

Büyük umutlarla transfer edilen Papiss Cisse, Mame Thiam ve Mbwana Samatta üçlüsünden istenen verim alınamadı. Kanarya, Samatta'dan 5, Cisse'den 5 ve Thiam'dan 6 gollük katkı alabildi.

Son haftalarda performansıyla patlama yapan Enner Valencia, 12 golle Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.

YUMA SUZUKI RADARA GİRDİ!



Gelecek sezon golcü takviyesinde nokta atışı yapmayı hedefleyen yönetim, transfer listesini oluşturmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Japon yıldız Yuma Suzuki oldu.

Belçika Ligi ekibi St. Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon St. Truiden'de 34 maça çıkan Yuma Suzuki, 17 gol ve 4 asistlik performansıyla Belçika Ligi'ne damga vurdu.



TRANSFER BİTTİ!



Suzuki transferiyle ilgili İtalyan basınından gelen son iddia ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

İtalyan gazeteci Danilo Servadei, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde sarı-lacivertlilerin St. Truiden'de top koşturan Yuma Suzuki'nin transferini bitirdiğini duyurdu. Fenerbahçe yönetiminin 25 yaşındaki santrforun bonservisi için 4,5 milyon euro peşin ve 1 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 5,5 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

YUMA SUZUKI KİMDİR?



25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya'da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ