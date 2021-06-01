01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Cengiz Ünder ve Edin Visca için sunulan teklifler!

Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluktan başka hiç bir şey düşünmeyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Edin Visca için tekliflerini belirledi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Cengiz Ünder ve Edin Visca için sunulan teklifler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

ve 'den beklediğini bulamayan 'de kanat operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde ile var. , iki yıldızdan birine mutlaka Çubuklu'yu giydirmek isterken, 'dan da dün bu yönde bir haber geldi. Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder'i kiralamak için kulübü ile resmi temaslara başladığını duyurdu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Cengiz Ünder ve Edin Visca için sunulan teklifler!

JOSE ONAY VERECEK
Fotomaç'ın haberine göre milli futbolcu için son kararı 'nun vereceği ifade edilirken, gönderilmesi halinde Ünder'in adresinin olabileceği kaydedildi. Sarı- lacivertlilerin, 'ya satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi sunduğu belirtiliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Cengiz Ünder ve Edin Visca için sunulan teklifler!

Kanarya, için de 'le temasta... Takas+para önerisi gündemde. Hedef; Cengiz ve Visca'dan en az birisini kadroya katmak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Cengiz Ünder ve Edin Visca için sunulan teklifler!

Geçen sezon 'de kiralık oynayan 23 yaşındaki , 'de 9 maçta 2 asist yaptı. ve 'ta 1'er gol kaydetti. ile 2 yıl daha kontratı olan milli futbolcu iki kanatta da oynayabiliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Cengiz Ünder ve Edin Visca için sunulan teklifler!

'in lokomotifi , geçen sezonu 6 gol+11 asist ile tamamladı. 31 yaşındaki Bosnalı, istikrarı ve profesyonelliği ile tanınıyor.

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