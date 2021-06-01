Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Cengiz Ünder ve Edin Visca için sunulan teklifler!
Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluktan başka hiç bir şey düşünmeyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Edin Visca için tekliflerini belirledi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Diego Perotti ve Osayi Samuel'den beklediğini bulamayan Fenerbahçe'de kanat operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Cengiz Ünder ile Edin Visca var. Emre Belözoğlu, iki yıldızdan birine mutlaka Çubuklu'yu giydirmek isterken, İtalya'dan da dün bu yönde bir haber geldi. Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile resmi temaslara başladığını duyurdu.
JOSE ONAY VERECEK
Fotomaç'ın haberine göre milli futbolcu için son kararı Jose Mourinho'nun vereceği ifade edilirken, gönderilmesi halinde Ünder'in adresinin Fenerbahçe olabileceği kaydedildi. Sarı- lacivertlilerin, Roma'ya satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi sunduğu belirtiliyor.
Kanarya, Edin Visca için de Başakşehir'le temasta... Takas+para önerisi gündemde. Hedef; Cengiz ve Visca'dan en az birisini kadroya katmak.
Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan 23 yaşındaki Cengiz Ünder, Premier Lig'de 9 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve FA Cup'ta 1'er gol kaydetti. Roma ile 2 yıl daha kontratı olan milli futbolcu iki kanatta da oynayabiliyor.
Başakşehir'in lokomotifi Edin Visca, geçen sezonu 6 gol+11 asist ile tamamladı. 31 yaşındaki Bosnalı, istikrarı ve profesyonelliği ile tanınıyor.
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