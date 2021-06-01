JOSE ONAY VERECEK

Fotomaç'ın haberine göre milli futbolcu için son kararı Jose Mourinho'nun vereceği ifade edilirken, gönderilmesi halinde Ünder'in adresinin Fenerbahçe olabileceği kaydedildi. Sarı- lacivertlilerin, Roma'ya satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi sunduğu belirtiliyor.