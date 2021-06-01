01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Patrick van Aanholt hamlesi! Galatasaray'a çalım

F.Bahçe'den flaş hamle! G.Saray'a çalım
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

Gelecek sezon yeni bir sol beki kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı yıldızı 'den buldu. Sarı lacivertliler, Patrick van Aanholt için girişimlerine başladı. 'nın, Galatasaray'ın da ilgilendiği Patrick van Aanholt'u transfer etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Bu sezon da istediği şampiyonluğa erişemeyen sarı lacivertliler, yeni sezon için tüm transferleri kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

ekibi 'la sözleşmesi sona eren ve mukavele yenilemeyen Patrick van Aanholt'un ismi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.

Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; , , gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

Patrick van Aanholt, 12 kez de formasını giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Yeni takımı belli oldu Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Yeni takımı belli oldu
F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden! F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!
Koç'un en büyük hatam dediği konu... "Koç'un en büyük hatam dediği konu..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör