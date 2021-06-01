Gelecek sezon yeni bir sol beki kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı yıldızı Premier Lig'den buldu. Sarı lacivertliler, Patrick van Aanholt için girişimlerine başladı. Kanarya'nın, Galatasaray'ın da ilgilendiği Patrick van Aanholt'u transfer etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Bu sezon da istediği şampiyonluğa erişemeyen sarı lacivertliler, yeni sezon için tüm transferleri kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı Galatasaray'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bek Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve mukavele yenilemeyen Patrick van Aanholt'un ismi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.

Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.



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