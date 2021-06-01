01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Belözoğlu'nun yeni sezondan itibaren takımın başında yer almayacağını açıkladı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından birçok futbolcuyla da yollarını ayıracak. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Süper Lig'de gelecek sezon için hazırlıklarına başlayan 'de 'nun geleceği netleşti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı , basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıyla 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

"EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI OLACAK"

Koç, yaptığı açıklamada "Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm , umarım o kıvamda olur."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

"EMRE'Yİ RİSKE ATMAMAK ADINA BU TERCİHİ YAPTIK"

"Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur. Uzun süredir şampiyonluğa hasret var. 'yseniz zaten çok büyük baskı var, diğer kulüplere istianeden. Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre'yle bunu konuştuk. Zaten her şeyi konuşuyoruz. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak bakmadı. Onu da anlayışla karşılıyorum."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

"EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'YE ÇOK BÜYÜK HİZMETLER YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Yeni hoca kim olursa olsun bazı konular var. Perotti konusu gibi. Kirada olup da istenilen, opsiyonu kullanılacak konular gibi konular yeni hocalık değil. Emre bunlar için zaman istedi. Sonuç ne olursa olsun Spor Kulübü Başkanı olarak, 'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun, Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

Sarı-lacivertlilerde sonrası birçok futbolcuyla da yolların ayrılması planlanıyor. İşte 'den ayrılması gündemde olan isimler:

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

HARUN TEKİN (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

GÖKHAN GÖNÜL (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

NABIL DIRAR

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

ZANKA

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

MARCEL TISSERAND

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

MAURICIO LEMOS

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

FILIP NOVAK

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

LUIZ GUSTAVO

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

MIHA ZAJC

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

MAME THIAM

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

MBWANA SAMATTA

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

PAPISS CISSE (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!

MICHAEL FREY

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