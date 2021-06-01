Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık birden!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında teknik direktörlük görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Belözoğlu'nun yeni sezondan itibaren takımın başında yer almayacağını açıkladı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından birçok futbolcuyla da yollarını ayıracak. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Süper Lig'de gelecek sezon için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği netleşti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıyla 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
"EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI OLACAK"
Koç, yaptığı açıklamada "Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, umarım o kıvamda Fenerbahçe olur."
"EMRE'Yİ RİSKE ATMAMAK ADINA BU TERCİHİ YAPTIK"
"Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur. Uzun süredir şampiyonluğa hasret var. Fenerbahçe'yseniz zaten çok büyük baskı var, diğer kulüplere istianeden. Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre'yle bunu konuştuk. Zaten her şeyi konuşuyoruz. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak bakmadı. Onu da anlayışla karşılıyorum."
"EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'YE ÇOK BÜYÜK HİZMETLER YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"
"Yeni hoca kim olursa olsun bazı konular var. Perotti konusu gibi. Kirada olup da istenilen, opsiyonu kullanılacak konular gibi konular yeni hocalık değil. Emre bunlar için zaman istedi. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun, Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu sonrası birçok futbolcuyla da yolların ayrılması planlanıyor. İşte Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan isimler:
HARUN TEKİN (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)
GÖKHAN GÖNÜL (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)
NABIL DIRAR
ZANKA
MARCEL TISSERAND
MAURICIO LEMOS
FILIP NOVAK
LUIZ GUSTAVO
MIHA ZAJC
MAME THIAM
MBWANA SAMATTA
PAPISS CISSE (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)
MICHAEL FREY
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