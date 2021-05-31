31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in formaları 5 dakikada tükendi!

Mesut'un formaları 5 dakikada tükendi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, TOGEM-DER’in gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere düzenlediği ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için imzalı 50 forma bağışlamıştı. Yıldız futbolcunun satışa çıkan formaları 5 dakikada tükendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçeli Mesut Özil, TOGEM-DER'in gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere düzenlediği 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 forma imzalamıştı. Formalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi 'ın katıldığı davetle 5 dakikada tükendi. Emine Erdoğan da bir forma aldı.

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'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , , , Demsa Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Kızılay Başkanı , Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı , Yönetim Kurulu Başkanı , Başkanı gibi isimler destek verip bağışta bulundu.

Aralarında Başakşehirli , ve 'ın imzalı formalarının da bulunduğu binlerce ürün, 13 Haziran'a kadar Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Dönüşüm Pazarı'nda satışa sunulacak.

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