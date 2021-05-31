31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni başkan adayı!
Fenerbahçe'de seçimli kongre öncesi yeni bir başkan adayı çıktı. Fenerbahçe Kongre Üyesi ve iş insanı Eyüp Yeşilyurt, sarı lacivertli kulübe başkan adayı olduğunu yazılı açıklamayla duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesi sürpriz gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerde kongre üyesi olan Eyüp Yeşilyurt, aday olduğunu resmen açıkladı.
İşte o açıklama
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