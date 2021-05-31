31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni başkan adayı!

Fenerbahçe'de yeni başkan adayı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

'de seçimli kongre öncesi yeni bir başkan adayı çıktı. Fenerbahçe Kongre Üyesi ve iş insanı , sarı lacivertli kulübe başkan adayı olduğunu yazılı açıklamayla duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'de başkanlık seçimleri öncesi sürpriz gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde kongre üyesi olan , aday olduğunu resmen açıkladı.

İşte o açıklama

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