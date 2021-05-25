25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Bedavaya geliyor

Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de öncelikli hedef stoper bölgesi olarak öne çıkıyor. Sezonu teknik sorumlu olarak kapatan Emre Belözoğlu'nun bu transfer için listesinin ilk sırasına Süper Lig'den yıldız ismi eklediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Bedavaya geliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.05.2021

, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme uzatmayan İngiliz Steven Caulker için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözümü yurt içinden buldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Bedavaya geliyor

SZALAI'YE PARTNER
Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Bedavaya geliyor

Geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda 32 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki savunma oyuncusu 3 gol, 2 asist üretti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Bedavaya geliyor

Başarılı stopere aynı zamanda Beşiktaş ve Trabzonspor'da talip olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya'nın yeni stoperi yine Wolfsburg'dan! Kanarya'nın yeni stoperi yine Wolfsburg'dan!
Fener'e bir değil iki forvet birden! Fener'e bir değil iki forvet birden!
Gustavo yerine milli yıldız! Belözoğlu kalırsa... Gustavo yerine milli yıldız! Belözoğlu kalırsa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör