25 Mayıs 2021, Salı
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SZALAI'YE PARTNER
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Bedavaya geliyor
Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de öncelikli hedef stoper bölgesi olarak öne çıkıyor. Sezonu teknik sorumlu olarak kapatan Emre Belözoğlu'nun bu transfer için listesinin ilk sırasına Süper Lig'den yıldız ismi eklediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme uzatmayan İngiliz stoper Steven Caulker için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözümü yurt içinden buldu.
SZALAI'YE PARTNER
Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü.
Geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda 32 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki savunma oyuncusu 3 gol, 2 asist üretti.
Başarılı stopere aynı zamanda Beşiktaş ve Trabzonspor'da talip olmuştu.
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