Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Bedavaya geliyor

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme uzatmayan İngiliz stoper Steven Caulker için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözümü yurt içinden buldu.