Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Arnautovic, Biglia, Tsimikas... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezonu istenilen konumda bitiremeyen ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Forvet, orta saha, kanat ve stoper bölgesine takviye yapacak Kanarya, Arnautovic, Biglia, Tsimikas gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
EDIN VISCA
Süper Lig'de bekleneni veremeyen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, devlerin radarında yer alıyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi bu transferde de rakipsiz değil. Emre Belözoğlu, oyuncu ve kulübüyle olan iyi ilişkilerini kullanarak Boşnak yıldızı takıma katmaya çalışacak.
BURAK İNCE
Altınordu'nun yetenekli gençlerinden biri olan Burak İnce, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Galatasaray'ın da istediği genç futbolcu ve kulübüyle görüşmeler sürüyor.
ENİS DESTAN
Avrupa kulüplerinin gözdesi Enis Destan, Süper Lig devleri tarafından da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe yönetimi ile Altınordu arasında görüşmeler sürüyor. Enis Destan ve Burak İnce için toplam 6 milyon Euro isteyen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu oyuncuların kendilerini geliştirmesini istiyorum. Oynama fırsatı bulamadan kaybolsunlar istemem. Oynatacaksanız satmaya hazırız" ifadesini kullandı.
ABOUBAKAR
Süper Lig'de 29 maça çıkan ve 16 gol 5 asist ile oynayan, sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe de talip oldu. Sabah'ın haberine göre 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.
LUCAS BIGLIA
Orta sahaya lider bir futbolcu arayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor. Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Thiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.
VEDAT MURIQI
Sarı lacivertliler kadrosuna kaliteli santrforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Fenerbahçe eski golcüsünü gündemine aldı ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
MOUCTAR DIAKHABY
Fenerbahçe, stoper transferinde Valencia'nın 24 yaşındaki savunmacısı Mouctar Diakhaby için harekete geçti. Yıldız futbolcunun 1.92 boyu bulunuyor ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Diakhaby, bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
FABIO MARTINS
Sarı-lacivertli takımın, geçen sezon da gündeme gelen Fabio Martins'le ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiş ancak Braga ile anlaşma sağlanamayınca Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a gitmişti. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Braga'ya yeni teklif sunulacak.
MEHDI BENATIA
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Al Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Medhi Benatia için devrede olduğunu duyurdu.
NIKOLA MAKSIMOVIC
Napoli forması giyen yıldız isim uzun süredir gündemde yer alıyordu. Fenerbahçe, en yüksek teklifi yapan kulüplerin başında geliyordu. Sırp oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro civarındaki teklif için önünüzdeki hafta başında kararını açıklayacağı bildirildi.
KONSTANTINOS TSIMIKAS
Fenerbahçe'de sol bek için yeni bir aday gündeme geldi. Liverpool'da şans bulamayan Tsimikas'ın da gündemde olduğu ifade edildi. 25 yaşındaki Yunan sol bek bu sezon 7 maçta oynayabildi. Kiralanmasına sıcak bakılabileceği belirtiliyor.
XHERDAN SHAQIRI
Kanarya'nın teklif yaptığı Xherdan Shaqiri'nin 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği bildirildi. 29 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için Liverpool da 14 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
ARNAUTOVIC
Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.
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