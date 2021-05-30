30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Roma'dan Davide Santon'u gündemine aldı

İtalya'dan flaş iddia! F.Bahçe'den sağ bek hamlesi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

Transfer çalışmalarına başlayan , gündemine flaş bir ismi aldı. basınında çıkan habere göre, 'nın sağ bek oyuncusu için sarı lacivertlilerin devreye girdiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. basını, 'yu takımın başına getiren 'nın kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracağını ve bu isimlerden birinin olduğunu duyurdu.

Gönderilecekler listesinde ilk sırada yazan, 30 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.



Fenerbahçe'nin yanı sıra, 'den birkaç takımın daha Davide Santon ile ilgilendiği vurgulandı.

Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Davide Santon, ekibinde geride kaldığımız sezon 12 resmi maçta toplam 612 dakika forma giydi.

Ağırlıklı olarak sağ bek oynayan, sol bekte de görev yapabilen Davide Santon, Roma'nın yanı sıra ve Inter formaları da giydi. Davide Santon, 'nda da 8 kez görev yaptı.

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