Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!
Son dakika spor haberleri: Geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlaması şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Burak İnca ve Enis Destan için Altınordu kulübü flaş bir madde sundu. İşte transferdeki detaylar... (FB spor haberleri)
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği; Alman, Fransız ve İngiliz kulüpleri ile yarışa girdiği Enis Destan ve Burak İnce için Altınordu kulübü ile masaya oturuldu.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüşen Başkan Ali Koç şok bir şartla karşı karşıya kaldı.
Takvim'de yer alan habere göre Enis Destan ve Burak İnce için toplam 6 milyon euro isteyen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu oyuncuların kendilerini geliştirmesini istiyorum. Oynama fırsatı bulamadan kaybolsunlar istemem. Oynatacaksanız satmaya hazırız" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Kanarya'nın toplam bonservis fiyatını 4.5 milyon euro'ya çekmek istediği kısıtlı sayıda da olsa oynatma şartına sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe ve Altınordu arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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