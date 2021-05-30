30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!

Son dakika spor haberleri: Geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlaması şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Burak İnca ve Enis Destan için Altınordu kulübü flaş bir madde sundu. İşte transferdeki detaylar... (FB spor haberleri)



Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'de sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen , şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!

'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği; Alman, ve kulüpleri ile yarışa girdiği ve Burak İnce için kulübü ile masaya oturuldu.

Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!

Başkanı ile görüşen Başkan şok bir şartla karşı karşıya kaldı.

Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!

'de yer alan habere göre ve Burak İnce için toplam 6 milyon euro isteyen Kulübü Başkanı , "Bu oyuncuların kendilerini geliştirmesini istiyorum. Oynama fırsatı bulamadan kaybolsunlar istemem. Oynatacaksanız satmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!

Kulübü'ne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Kanarya'nın toplam bonservis fiyatını 4.5 milyon euro'ya çekmek istediği kısıtlı sayıda da olsa oynatma şartına sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Altınordu Burak İnce ve Enis Destan için Fenerbahçe'ye şart koydu!

ve arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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