30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transferlerini erkenden bitirmek istiyor. Başkan Ali Koç'un, "Kadromuzun %70'i hazır" sözlerinin ardından geri kalan %30'u tamamlamak isteyen Kanarya, 3 bomba yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Sarı-lacivertliler, geçen sezon sağ ve sol bekte yaşanan sıkıntı nedeniyle bu mevkileri güçlendirmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...

Sağ bek için gündemdeki ismin 29 yaşındaki olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...

Bu sezon 'da şampiyon olan 'de 10 maçta forma şansı bulan Vrsaljko 1 gol attı ve 1 yıl daha bonservisi var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...

'ün yerine bu ismi düşünen Kanarya, gözden çıkardığı Novak'ın boşluğunu ise 'den ayrılacak 27 yaşındaki Bosnalı sol bek ile doldurmayı planlıyor. Kolosinac, bu bezon 18 maçta 1 gol attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...

STOPERE BALBUENA

Savunmanın göbeğine de takviye yapacak için 2 yeni isim ortaya atıldı: ve .

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...

29 yaşındaki Balbuena'nın 'la sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli bulunmuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer atağı! 3 yıldız birden...

Bu sezon 19 maçta oynayıp 1 gol atan , 14 kez milli formayı giydi. 25 yaşındaki Arjantinli Quarta ise geçen yıl 'den 6.3 milyon euro bonservis bedeliyle 'ya geldi. (Fotomaç)

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