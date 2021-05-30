30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medya hesabından paylaştı! Michael Frey...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Waasland-Beveren'de geçiren Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, sosyal medya hesabından sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiğini duyurdu. (FB spor haberi)
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, dünyaevine giriyor. İsviçreli forvet, sosyal Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiğini açıkladı.
İşte o paylaşım:
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