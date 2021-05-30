30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medya hesabından paylaştı! Michael Frey...

Sosyal medya hesabından paylaştı! Frey...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu ekibi -'de geçiren Fenerbahçeli futbolcu , sosyal medya hesabından sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiğini duyurdu. ()

Fenerbahçeli futbolcu , dünyaevine giriyor. İsviçreli forvet, sosyal Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisinin evlenme teklifini kabul ettiğini açıkladı.

İşte o paylaşım:


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