Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Forvet hattına en az iki takviye yapmak isteyen ve adı son dönemlerde sık sık Vedat Muriqi ile anılan sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı gündemine aldığı öne sürülmüştü. Siyah-beyazlılar da Kamerunlu golcüsü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. (FB spor haberi)

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kiraladığı ve ligde sergilediği 15 gol, 5 asistlik performansla şampiyonlukta büyük rol oynayan Vincent Aboubakar'ın geleceği merak konusu oldu.

Devre arasında Aboubakar'a İngiltere'den teklifi geldi. Beşiktaşlı yöneticiler, görüşme gerçekleştirdikleri oyuncuya transfer vizesi vermedi.

Ayrıca kendisine sezon sonunda maaşına zam yapılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe de talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN ÇEKİLDİ Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta kalmak için 3 milyon Euro'dan kapıyı açıp, 2.5 milyon Euro'ya düştü. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istedi. Ancak bu iki talep Beşiktaş tarafından geri çevrildi.