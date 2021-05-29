29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Forvet hattına en az iki takviye yapmak isteyen ve adı son dönemlerde sık sık Vedat Muriqi ile anılan sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı gündemine aldığı öne sürülmüştü. Siyah-beyazlılar da Kamerunlu golcüsü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kiraladığı ve ligde sergilediği 15 gol, 5 asistlik performansla şampiyonlukta büyük rol oynayan 'ın geleceği merak konusu oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

Devre arasında 'a İngiltere'den teklifi geldi. Beşiktaşlı yöneticiler, görüşme gerçekleştirdikleri oyuncuya transfer vizesi vermedi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

Ayrıca kendisine sezon sonunda maaşına zam yapılacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan 'a de talip oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

FENERBAHÇE TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda 'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak , hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

Kamerunlu forvet, 'ta kalmak için 3 milyon Euro'dan kapıyı açıp, 2.5 milyon Euro'ya düştü. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istedi. Ancak bu iki talep Beşiktaş tarafından geri çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

Zam sözünü tutup 'ın 1.5 milyon Euro olan maaşını 1.8 milyon Euro'ya çıkarmayı planlayan yönetim, rakamı daha fazla yükseltmeyi düşünmüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz Aboubakar kararı!

Bunun yerine sözleşmeyi performans ve başarı bonusları ile takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Ayrıca siyah-beyazlılar, sakatlık maddesini yeniden mukaveleye eklemek, süreyi de 1+1 ile sınırlandırmak istiyor.

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