29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak veda ediyor! Büyük umutlarla gelmişti

Fenerbahçe'ye veda ediyor! Büyük umutlarla gelmişti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

'ye sezon başında bedelsiz olarak gelen , takımdan ayrılabilir. formasıyla gösterdiği başarılı performanstan sonra dikkatleri üzerine çeken ve sarı lacivertlilere katılan Çek oyuncu, yol ayrımında. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Sabah'ın haberine göre, 'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan , sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir.

Çek sol bek, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamazken, ayrılmanın eşiğine geldi. Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon sadece 9 maçta 11'de şans bulabilen Novak, 'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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