29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Hasan Sıkar ile yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Hasan Sıkar ile yeni sözleşme imzaladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika haberleri: Fenerbahçe , orta oyuncusu 'ın sözleşmesini uzattı. ( haberi)

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen 30 yaşındaki orta oyuncusuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.


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