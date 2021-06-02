Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Şifresiz mi?

ING Basketbol Süper Ligi play-off final maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) şampiyonluğa uzanan lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda sarı-lacivertlileri ağırlayacak. 3 Haziran Perşembe günü oynanacak maç öncesi Anadolu Efes saha avantajını kullanarak galip gelmek ve play-offun sonunda ise sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. F.Bahçe Beko ise Avrupa şampiyonunu devirip ligi mutlu sonla bitirmenin peşinde... Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Dev final maçı şifresiz mi olacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Bir tarafta THY EuroLeague'de şampiyon olarak tarih yazan Anadolu Efes, diğer tarafta son 4 sezonun 3'ünde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko... Türk basketbolunun iki lokomotifini karşı karşıya getirecek final serisi 3 Haziran Perşembe günü start alacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

ANADOLU EFES - F.BAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan final serisinin ilk karşılaşması 3 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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