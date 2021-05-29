Son dakika spor haberleri: Kanarya'nın teklif yaptığı Xherdan Shaqiri'nin 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği bildirildi. (FB spor haberi)

29 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için Liverpool da 14 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fenerbahçe dışında Sevilla, Roma ve Lazio'nun da Shaqiri ile ilgilendiği bildirildi.

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