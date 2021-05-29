29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Shaqiri yüksek uçtu

Shaqiri yüksek uçtu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın teklif yaptığı 'nin 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği bildirildi. ( haberi)

29 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için Liverpool da 14 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fenerbahçe dışında , ve Lazio'nun da Shaqiri ile ilgilendiği bildirildi.

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