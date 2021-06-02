Son dakika spor haberi: Flaş iddia! Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Jose Sosa için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli futbolcunun yeninden bordo mavili takıma dönmek için haber yolladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Fenerbahçe'de 3 milyon Euro'luk yıllık ücretine rağmen geçen sezon bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Jose Sosa ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yöneticiler, ücretinde indirim talep etmişti.
Arjantinli orta sahanın ilk etapta buna sıcak bakmadığı belirtilse de sarı-lacivertli yönetimin bu konudaki tavrının değişmeyeceği ve 35 yaşındaki orta sahanın gerekirse takasta kullanılacağı belirtildi. Bu oyuncunun yerine daha düşük maliyetli Biglia'yı isteyen Fenerbahçe, indirimi kabul etmemesi halinde Sosa ile yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de geleceği netlik kazanmayan ve yeni teknik direktörün gelmesiyle yolların ayrılması muhtemel olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile ilgili Trabzon yerel basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
SOSA FIRTINA'YA HABER YOLLADI
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç'un Sivasspor maçındaki oyunu yüzünden üzerini çizdiği Arjantinli oyuncu Trabzonspor'a mesaj gönderdi. "Hata yapmışım. Beni geri alın" dedi. Ağaoğlu ise limitlerden bahsetti. 1.5 milyon euro'nun üst limit olduğunu hatırlattı. Ancak bu rakamın kendisine verilemeyeceğini söyledi. 1.2 milyon euro'ya Trabzonspor'da oynamak istiyorsa görüşebileceklerini söyledi.
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