02 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Flaş iddia! Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Jose Sosa için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli futbolcunun yeninden bordo mavili takıma dönmek için haber yolladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Flaş iddia! Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

'de 3 milyon Euro'luk yıllık ücretine rağmen geçen sezon bekleneni veremeyen isimlerden biri olan ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yöneticiler, ücretinde indirim talep etmişti.

Son dakika spor haberi: Flaş iddia! Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

Arjantinli orta sahanın ilk etapta buna sıcak bakmadığı belirtilse de sarı-lacivertli yönetimin bu konudaki tavrının değişmeyeceği ve 35 yaşındaki orta sahanın gerekirse takasta kullanılacağı belirtildi. Bu oyuncunun yerine daha düşük maliyetli 'yı isteyen , indirimi kabul etmemesi halinde ile yollarını ayıracak.

Son dakika spor haberi: Flaş iddia! Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

'de geleceği netlik kazanmayan ve yeni teknik direktörün gelmesiyle yolların ayrılması muhtemel olan Arjantinli futbolcu ile ilgili yerel basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Flaş iddia! Fenerbahçeli Jose Sosa Trabzonspor'a haber yolladı

SOSA FIRTINA'YA HABER YOLLADI

'nin haberine göre 'un maçındaki oyunu yüzünden üzerini çizdiği Arjantinli oyuncu 'a mesaj gönderdi. "Hata yapmışım. Beni geri alın" dedi. ise limitlerden bahsetti. 1.5 milyon euro'nun üst limit olduğunu hatırlattı. Ancak bu rakamın kendisine verilemeyeceğini söyledi. 1.2 milyon euro'ya Trabzonspor'da oynamak istiyorsa görüşebileceklerini söyledi.

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