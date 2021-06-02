SOSA FIRTINA'YA HABER YOLLADI

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç'un Sivasspor maçındaki oyunu yüzünden üzerini çizdiği Arjantinli oyuncu Trabzonspor'a mesaj gönderdi. "Hata yapmışım. Beni geri alın" dedi. Ağaoğlu ise limitlerden bahsetti. 1.5 milyon euro'nun üst limit olduğunu hatırlattı. Ancak bu rakamın kendisine verilemeyeceğini söyledi. 1.2 milyon euro'ya Trabzonspor'da oynamak istiyorsa görüşebileceklerini söyledi.

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