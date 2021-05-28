28 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Muriqi için kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, önceliği forvet takviyesine verdi. Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi'den istediği katkıyı alamayan Kanarya, gözünü eski golcüsü Vedat Muriqi'ye çevirdi. Geride bıraktığımız eylül ayında 17.5 milyon Euro bonservis bedeli + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer olan golcü futbolcu, İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe, Kosovalı forveti yeniden renklerine bağlamak için girişimlere başlarken, Lazio'ya yapılan teklif de ortaya çıktı. (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Muriqi için kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden Kadıköy'e getirmek.

Son dakika transfer haberleri: Muriqi için kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

LAZIO KULÜBÜ ŞARTLARINI SUNDU

Takvim'in haberine göre yönetimi, 'da mutsuz olan ve sarı- lacivertli takıma dönmek isteyen için İtalyanlar ile pazarlıklarını sürdürüyor. Lazio son görüşmede şartlarını sundu.

Son dakika transfer haberleri: Muriqi için kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

20 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI

, geçtiğimiz yaz bonservisi için 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus ödediği Kosovalı golcüyü, 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabileceğini 'ye iletti.

Son dakika transfer haberleri: Muriqi için kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

VEDAT MURIQI KOLAYLIK İSTEDİ

Ancak bu rakamı fazla bulan Fener'in 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan opsiyonla kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Vedat'ın da ile görüşerek kolaylık istediği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Muriqi için kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

, büyük umutlarla gittiği 'da hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız futbolcu, 27 lig maçında sadece 1 gol atabildi.

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