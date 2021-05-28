Son dakika transfer haberleri: Muriqi için kıran kırana pazarlık! İşte Fenerbahçe'nin Lazio'ya teklifi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, önceliği forvet takviyesine verdi. Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi'den istediği katkıyı alamayan Kanarya, gözünü eski golcüsü Vedat Muriqi'ye çevirdi. Geride bıraktığımız eylül ayında 17.5 milyon Euro bonservis bedeli + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer olan golcü futbolcu, İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe, Kosovalı forveti yeniden renklerine bağlamak için girişimlere başlarken, Lazio'ya yapılan teklif de ortaya çıktı. (FB spor haberi)
Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden Kadıköy'e getirmek.
LAZIO KULÜBÜ ŞARTLARINI SUNDU
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Lazio'da mutsuz olan ve sarı- lacivertli takıma dönmek isteyen Vedat Muriqi için İtalyanlar ile pazarlıklarını sürdürüyor. Lazio son görüşmede şartlarını sundu.
20 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI
Lazio, geçtiğimiz yaz bonservisi için 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus ödediği Kosovalı golcüyü, 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabileceğini Fenerbahçe'ye iletti.
VEDAT MURIQI KOLAYLIK İSTEDİ
Ancak bu rakamı fazla bulan Fener'in 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan opsiyonla kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Vedat'ın da Lazio ile görüşerek kolaylık istediği belirlendi.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Vedat Muriqi, büyük umutlarla gittiği Lazio'da hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız futbolcu, 27 lig maçında sadece 1 gol atabildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig