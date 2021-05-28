28 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Shaqiri kolay değil
Fenerbahçe’nin talip olduğu İsviçreli yıldız için İngilizler, “Liverpool gitmesine izin verebilir. Ancak önceliği diğer teklifler olacak” dedi.
İngiliz medyası, Fenerbahçe'nin Liverpool'dan Xherdan Shaqiri ile temasa geçtiğini duyururken, bu transferin kolay olmayacağı da belirtildi. İsviçreli oyuncunun, takımda fazla şans bulamadığı için mutsuz olduğu ifade edilen haberde ayrılmasına izin verilebileceği aktarıldı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun önceliği diğer tekliflere vermesinin beklendiği kaydedildi. Liverpool'da toplamda 63 maçta 8 gol+9 asist üreten Shaqiri'nin 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
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