27 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

Spor Toto Süper Lig'de başarsız bir sezon geçiren ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın ardından ligi 3. bitiren Fenerbahçe'de, yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Hedef oyuncularını belirleyen Kanarya, gündemine Hırvatistan'dan flaş bir ismi aldı. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'de yeni sezonda kadro planlamasında hata yapmak istemeyen , transfer harekatına başladı. Kanat transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Hırvat yıldız için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri yapan , hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

Bu sezon kanat ve forvet bölgesindeki oyunculardan istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, tam randıman alacağı bir isme yöneldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

KRISTIJAN LOVRIC İDDİASI!

'nin, transfer gündemine Hırvat Kristijan Lovric'i aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

1. Ligi'nde forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerin başladığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

Fenerbahçeli yetkililerin kanat pozisyonunda oynayan oyuncuyu birkaç defa izlediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

1.86 boyundaki Lovric, kariyerinde , , . Zagreb, , gibi takımlarda da forma giydi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

Güncel piyasa deperi 5.5 milyon Euro olan yıldız isim, 1 kez de Milli Takım forması giydi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız

bölgesinde oynayabilen Lovric, bu sezon çıktığı 32 maçta, 18 gol ve 7 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

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