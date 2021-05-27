Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için flaş iddia! Hırvat yıldız
Spor Toto Süper Lig'de başarsız bir sezon geçiren ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın ardından ligi 3. bitiren Fenerbahçe'de, yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Hedef oyuncularını belirleyen Kanarya, gündemine Hırvatistan'dan flaş bir ismi aldı. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezonda kadro planlamasında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, transfer harekatına başladı. Kanat transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler, Hırvat yıldız için girişimlere başladı.
Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.
Bu sezon kanat ve forvet bölgesindeki oyunculardan istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, tam randıman alacağı bir isme yöneldi.
KRISTIJAN LOVRIC İDDİASI!
Fenerbahçe'nin, transfer gündemine Hırvat Kristijan Lovric'i aldığı iddia edildi.
Hırvatistan 1. Ligi'nde HNK Gorica forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerin başladığı kaydedildi.
Fenerbahçeli yetkililerin kanat pozisyonunda oynayan oyuncuyu birkaç defa izlediği belirtildi.
1.86 boyundaki Lovric, kariyerinde NK Ogulin, Bela Krajina, Kustos. Zagreb, NK Lokomotiva, NK Lucko gibi takımlarda da forma giydi.
Güncel piyasa deperi 5.5 milyon Euro olan yıldız isim, 1 kez de Hırvatistan Milli Takım forması giydi.
Orta saha bölgesinde oynayabilen Lovric, bu sezon çıktığı 32 maçta, 18 gol ve 7 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
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