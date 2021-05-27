27 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na AZ Alkmaar kancası!

Ferdi'ye sürpriz talip! İşte o takım...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, bu sezon beklenen katkıyı sağlayamadı. 21 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayla 30 maçta 1 gol 4 asist üretebildi. Hollanda'da doğan ve oranın altyapısında yetişen Ferdi'ye, yine bir Hollanda kulübü olan Alkmaar talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Alkmaar, 1 yıllık kontratı kalan Ferdi Kadıoğlu'nu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Voetbalflitsen'in geçtiği habere göre Hollanda ekibi, Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan genç oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli. 21 yaşındaki Ferdi geçen sezon sarı-lacivertli takımda 30 maçta 946 dakika süre alıp, 1 gol+4 asist gerçekleştirdi. Hollanda'da doğan Ferdi, NEC Nijmegen altyapısında yetişti.

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