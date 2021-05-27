27 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na AZ Alkmaar kancası!
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, bu sezon beklenen katkıyı sağlayamadı. 21 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayla 30 maçta 1 gol 4 asist üretebildi. Hollanda'da doğan ve oranın altyapısında yetişen Ferdi'ye, yine bir Hollanda kulübü olan AZ Alkmaar talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
AZ Alkmaar, 1 yıllık kontratı kalan Ferdi Kadıoğlu'nu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Voetbalflitsen'in geçtiği habere göre Hollanda ekibi, Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan genç oyuncuyu kadrosuna katmak için istekli. 21 yaşındaki Ferdi geçen sezon sarı-lacivertli takımda 30 maçta 946 dakika süre alıp, 1 gol+4 asist gerçekleştirdi. Hollanda'da doğan Ferdi, NEC Nijmegen altyapısında yetişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig