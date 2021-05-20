Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrolarına bir golcü katmak istiyor. İki ezeli rakip yıldız santrfor için karşı karşıya geldi. İlk teklifi siyah beyazlılar yapmıştı. Sarı lacivertlilerin daha cazip bir teklif ile kulübü Fulham'ın kapısını çaldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB haberleri)

Vincent Aboubakar ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, Fulham'ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile de temasa geçti.

Takvim'in haberine göre; Ancak bu transferde işler karıştı. En az 2 golcü takviyesi yapmakta kararlı olun Fenerbahçe, Mitrovic için devreye girdi.

Üstelik Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a göre daha cazip bir teklifle Fulham'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Aleksander Mitrovic'in tüm ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe'nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.





BEŞİKTAŞ'IN KOZU DEVLER LİGİ



26 yaşındaki Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon da hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın gündeminde yer almıştı.

Piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan Aleksander Mitrovic için Beşiktaş'ın 1 numaralı kozu ise Şampiyonlar Ligi…