20 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrolarına bir golcü katmak istiyor. İki ezeli rakip yıldız santrfor için karşı karşıya geldi. İlk teklifi siyah beyazlılar yapmıştı. Sarı lacivertlilerin daha cazip bir teklif ile kulübü Fulham'ın kapısını çaldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, 'ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü ile de temasa geçti.

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

'in haberine göre; Ancak bu transferde işler karıştı. En az 2 golcü takviyesi yapmakta kararlı olun , Mitrovic için devreye girdi.

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

Üstelik 'nin 'a göre daha cazip bir teklifle 'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

'in tüm ücretini karşılamayı kabul eden 'nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

BEŞİKTAŞ'IN KOZU DEVLER LİGİ

26 yaşındaki Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon da hem hem de 'ın gündeminde yer almıştı.

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

Piyasa değeri 15 milyon Euro civarında olan için 'ın 1 numaralı kozu ise

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar işi kanalından bitirmeye odaklanmış durumda.

Son dakika spor haberi: Transferde dev savaş! Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız golcü için karşı karşıya...

Önümüzdeki günlerde ile arasındaki tansiyonun artması da yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

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