25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe takım kaptanlığına Mesut Özil'i getirecek

F.Bahçe'de Özil sürprizi! İşte o karar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'de yeni sezon transfer çalışmları devam ederken bir yandan da takım içinde önemli kararlar alınacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda 'i motive etmek için de takım kaptanlığını yıldız isme verecek. ()

'de yeni sezon planlamaları bir bir masaya yatırılmaya başlanırken 'i motive etmek için de kollar sıvandı.

Hürriyet'in haberine göre 2021-22 sezonunda takımın lideri olması hedeflenen Özil'e, geçen yıl 'nın giydiği 10 numaralı forma ile kaptanlık pazubandı ve takım liderliği verilecek.

Antrenman ve maç eksikliği yüzünden geçtiğimiz sezon istediği performansa ulaşamayan dünya yıldızı Mesut Özil'i yeni sezonun en büyük transferi olarak gören Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli oyuncuyu yeniden dünya vitrinine çıkartmak için kolları sıvıyor.

'de futbolsuz geçen koca bir sezonun ardından geldiği Fenerbahçe'de kendini toparlaması için yeterli zamanı bulamayan Mesut Özil yaşadığı ağır sakatlık sonrası sadece 10 maçta forma giyebilmiş ve 1 asistte kalmıştı.

İLK KAMPI İLK SEZONU

Mesut Özil'in futboldan çok uzun süre ayrı bırakıldığını, eski formunu yakalamasının zaman alacağını belirten Fenerbahçe teknik heyetinden önemli bir isim, "Bir futbolcu iki hafta dahi antrenman yapmasa bunun geri dönüşü için en az bir ay gerekiyor. Mesut bir yıl maç yapmamış bir isim. Bu yüzden onun Fenerbahçe'de gerçek anlamdaki ilk sezonu 2021-22 sezonu olacaktır" dedi.

kampında yapılacak yükleme ve kondisyon çalışmalarından sonra sezona başlayacak Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin yeni transferi olacağını belirten teknik yetkili "Bir sakatlık yaşamazsa Mesut tek başına hem Fenerbahçe'yi sırtlar hem de 'in marka değerini arttıran isim olur" dedi.

Arsenal'de 182 maçta 36 gol, 61 asiste ulaşan, Almanya formasıyla kaldıran Mesut Özil'in de yeni sezonu yeniden çıkış sezonu olarak gördüğü öğrenildi.

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