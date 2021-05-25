25 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Wolfsburg'un stoperi John Brooks'u gündemine aldı!

Kanarya'nın yeni stoperi yine Wolfsburg'dan!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Fenerbahçe'nin son yıllarda en çok zorluk yaşadığı yer bölgesi oldu. Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı bir çok savunma oyuncusu beklenen performansı gösteremedi. Bu yaz transfer döneminde yine kadrosuna bir stoper almak isteyen , aradığı oyuncuyu 'da buldu. Geçtiğimiz sezon yine kulübünden Tisserand'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir kez daha Wolfsburg'un kapısını çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Stopere takviye yapacak F.Bahçe için yeni bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, 'da forma giyen 28 yaşındaki John Brooks'la temasta olduğu ileri sürüldü. Yönetimin, 1.93 boyundaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı iddialar arasında... 2018 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a transfer olan 'li , bu sezon 35 maçta forma giyerken, 2 gol attı. İstikrarı ve başarılı performansı ile göz dolduran Brooks'un piyasa değeri 12 milyon euro. Fenerbahçe geçen yıl da aynı takımdan Marcel Tisserand'ı 4 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı.

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40 MİLLİ MAÇ!

Almanya doğumlu Brooks, 40 kez Birleşik Devletler Milli Takımı'nda oynadı. ve Wolfsburg ile toplam 241 resmi maça çıkıp 8 gol+2 asistlik performans sergiledi. Sol ayaklı oyuncu hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor. (Fotomaç)

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