17 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Westerlo ile sözleşmesi biten Berke Özer'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Berke'den flaş paylaşım! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'nin 2 yıllığına ekiplerinden 'ya kiraladığı , sarı lacivertli kulübe geri dönüyor. Genç kaleci ve Belçika ekibi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'den 2019-2020 sezonu öncesi 'nın takımına kiralanan kaleci , Sarı Lacivertli takıma döneceğini duyurdu.

Westerlo, oyuncunun durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Belçika ekibinden yapılan paylaşımda, "Berke, Westerlo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönüyor. Bize 2 yıl boyunca verdiklerin için teşekkür ediyoruz. Sana gelecekte en iyi dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

20 yaşındaki kaleci de Westerlo taraftarlarına bir veda mesajı yayımladı ve "Bu harika kulüpte iki harika yıl geçirdim. Bir kaleci, genç oyuncu olarak harika bir deneyim yaşadım. Her zaman Werterlo'yu harika anılarla anacağım ve her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

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