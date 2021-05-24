24 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımda kalacak mı? Talip çıktı

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro oluşumunda flaş değişiklikler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan Novak için sarı-lacivertlilere transfer teklifi yapıldı. (FB spor haberleri)



Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımda kalacak mı? Talip çıktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

'i 3. sırada bitiren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımda kalacak mı? Talip çıktı

'daki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak 'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan 'a talip çıktı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımda kalacak mı? Talip çıktı

Geçen sezon sol bekteki forma savaşında üstünlüğü 'e kaptıran Novak, yeni sezonda da 'de düzenli olarak süre alacağını pek düşünmüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımda kalacak mı? Talip çıktı

Çek oyuncunun, ülkesinin önde gelen takımlarından 'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımda kalacak mı? Talip çıktı

30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

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