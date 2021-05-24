Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Filip Novak takımda kalacak mı? Talip çıktı
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro oluşumunda flaş değişiklikler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan Novak için sarı-lacivertlilere transfer teklifi yapıldı. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Trabzonspor'daki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Filip Novak'a talip çıktı...
Geçen sezon sol bekteki forma savaşında üstünlüğü Caner Erkin'e kaptıran Novak, yeni sezonda da Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alacağını pek düşünmüyor.
Çek oyuncunun, ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor.
30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.
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