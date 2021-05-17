17 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hesap zamanı! Emre Belözoğlu'nun raporuna göre...

F.Bahçe'de hesap zamanı! Belözoğlu'nun raporuna göre...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana kupa kazanamayan başkan 'un, 'nun raporuna göre büyük bir revizyon hesabında olduğu öğrenildi. (FB spor haberleri)

Bir sezonu daha kupasız bitiren Fenerbahçe'de hesap zamanı geldi. Yönetim, 'ndan gelecek rapora göre takımda yine büyük bir revizyon yapacak. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, takıma katılacak oyuncular için de çalışmalar en kısa zamanda başlayacak. Bekleneni veremeyen , , , , gibi isimlerin yanı sıra kiraya gönderilen , Dirar, , ve Ademi'nin yeni sezon kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Bu oyunculardan sözleşmeleri bitenlerle vedalaşılacak. Devam edenlerden ise talibi çıkan satılacak, olmazsa kiralanacak son çare ise kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.

KONFERANS TEHLİKESİ

LİGİ 3. bitiren Fenerbahçe yıllar sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Ancak sarı-lacivertliler için bu kez daha az perstij ve gelirli tehlikesi bulunuyor. 'nı 'un kazanması halinde Kanarya, UEFA'nın 3 numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'ne gidecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için 'nı 'ın kazanması lazım. (Fotomaç)
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