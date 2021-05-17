17 Mayıs 2021, Pazartesi
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KONFERANS TEHLİKESİ
LİGİ 3. bitiren Fenerbahçe yıllar sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Ancak sarı-lacivertliler için bu kez daha az perstij ve gelirli Konferans Ligi tehlikesi bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde Kanarya, UEFA'nın 3 numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'ne gidecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması lazım. (Fotomaç)
Fenerbahçe'de hesap zamanı! Emre Belözoğlu'nun raporuna göre...
Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana kupa kazanamayan başkan Ali Koç'un, Emre Belözoğlu'nun raporuna göre büyük bir revizyon hesabında olduğu öğrenildi. (FB spor haberleri)
Bir sezonu daha kupasız bitiren Fenerbahçe'de hesap zamanı geldi. Yönetim, Emre Belözoğlu'ndan gelecek rapora göre takımda yine büyük bir revizyon yapacak. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, takıma katılacak oyuncular için de çalışmalar en kısa zamanda başlayacak. Bekleneni veremeyen Samatta, Lemos, Perotti, Cisse, Tisserand gibi isimlerin yanı sıra kiraya gönderilen Zanka, Dirar, Zajc, Frey ve Ademi'nin yeni sezon kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Bu oyunculardan sözleşmeleri bitenlerle vedalaşılacak. Devam edenlerden ise talibi çıkan satılacak, olmazsa kiralanacak son çare ise kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.
KONFERANS TEHLİKESİ
LİGİ 3. bitiren Fenerbahçe yıllar sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Ancak sarı-lacivertliler için bu kez daha az perstij ve gelirli Konferans Ligi tehlikesi bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde Kanarya, UEFA'nın 3 numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'ne gidecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne gidebilmesi için Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması lazım. (Fotomaç)
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