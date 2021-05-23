23 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Teklifleri değerlendirebilirim"
Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan ve başarılı performansıyla takdir toplayan Attila Szalai, Macar basınına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili olarak, "Büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebilirim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Euro 2020 hazırlıkları için gittiği Macaristan Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.
23 yaşındaki savunmacı, "Fenerbahçe şampiyonluk hedefine ulaşmasa da kişisel olarak başarılı bir sezon geçirdim. Çok şey öğrendim. Oyunun her alanında geliştim, seviye atladım" ifadelerini kullandı. Szalai büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini de söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig