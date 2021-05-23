23 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Teklifleri değerlendirebilirim"

Szalai'den flaş sözler! Teklifleri değerlendirebilirim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

'ye devre arasında transfer olan ve başarılı performansıyla takdir toplayan , basınına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili olarak, "Büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebilirim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'nin stoperi , hazırlıkları için gittiği kampında açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki savunmacı, "Fenerbahçe şampiyonluk hedefine ulaşmasa da kişisel olarak başarılı bir sezon geçirdim. Çok şey öğrendim. Oyunun her alanında geliştim, seviye atladım" ifadelerini kullandı. Szalai büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini de söyledi.

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