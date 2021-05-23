Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'den flaş sözler! "Teklifleri değerlendirebilirim"

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan ve başarılı performansıyla takdir toplayan Attila Szalai, Macar basınına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili olarak, "Büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebilirim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Euro 2020 hazırlıkları için gittiği Macaristan Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki savunmacı, "Fenerbahçe şampiyonluk hedefine ulaşmasa da kişisel olarak başarılı bir sezon geçirdim. Çok şey öğrendim. Oyunun her alanında geliştim, seviye atladım" ifadelerini kullandı. Szalai büyük liglerden teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini de söyledi.

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