15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den menajerlere mesaj! "Kulüp bulun"

F.Bahçe'den menajerlere mesaj! Kulüp bulun
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'de yeni sezonun planlamasında düşünülmeyen isimler büyük oranda belli oldu. Sarı lacivertliler, 3 oyuncunun menajerlerinden kulüp bulmalarını istedi. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler büyük ölçüde belli oldu.

, ve 'un menajerlerinden şimdiden kulüp bulmalarının istendiği konuşuluyor.

'nin opsiyonu da kullanılmayacak. , kaleci ve ile de yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında.
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