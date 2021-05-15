15 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Samatta, Perotti ve Lemos'un menajerlerinden şimdiden kulüp bulmalarının istendiği konuşuluyor.
Cisse'nin opsiyonu da kullanılmayacak. Marcel Tisserand, kaleci Harun ve Sadık ile de yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den menajerlere mesaj! "Kulüp bulun"
Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamasında düşünülmeyen isimler büyük oranda belli oldu. Sarı lacivertliler, 3 oyuncunun menajerlerinden kulüp bulmalarını istedi. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)
Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler büyük ölçüde belli oldu.
Samatta, Perotti ve Lemos'un menajerlerinden şimdiden kulüp bulmalarının istendiği konuşuluyor.
Cisse'nin opsiyonu da kullanılmayacak. Marcel Tisserand, kaleci Harun ve Sadık ile de yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig