Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminin çok kısa olması sebebiyle Ülker Stadı'nda renovasyon çalışması yapamamıştı. Sarı lacivertliler evini, ligin bitmesiyle birlikte bakıma aldı.

Geçen sezon yaz arasının çok kısa olması nedeniyle renovasyon çalışması yapılamayan Ülker Stadı, ligin bitmesiyle bakıma alındı. Çimleri sökülerek gerekli işlemler yapılan zeminin yenileme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Yeni çimlerin ekim, gübreleme ve bakım işlemleri 6-8 haftada tamamlanarak stat yeni sezona hazır hale getirelecek.

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