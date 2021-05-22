22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Marcel Tisserand Kapadokya'da tatilini sürdürüyor!

Tisserand Kapadokya'da!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin başarılı stoperi , ailesi ile birlikte tatiline 'da devam ediyor.

'nin başarılı defans oyuncusu , ailesi ile birlikte 'da tatil yapıyor.

'in sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Marcel Tisserand ailesi ile birlikte tatilini Kapadokya'da geçiriyor. Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden Tisserand o anlarını sosyal medya hesabından "Türkler her zamanki gibi misafirperver. Teşekkürler Kapadokya" notu ile paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ailesi ile birlikte ilçesinde halı mağazasını gezerken daha sonra ise , Kızılçukur vadisi ve 'de balon ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.
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