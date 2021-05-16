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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli!

Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 Giriş Tarihi: 16.05.2021

Spor Toto 'de aldığı sonuçlarla taraftarında hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, 2015-2016 yılında olduğu gibi yine Beşiktaş'a takıldı. 21 transfer yapan sarı lacivertliler, sezonu 3. tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de 2020-2021 yılını 21 transferle kapatan Fenerbahçe sezonu da 7 yıldır olduğu gibi yine kupasız tamamladı.

21 TRANSFER İŞE YARAMADI

, , , , , , , ve gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler iddialı başladığı sezonda tıpkı 2015-2016 yılında olduğu gibi Beşiktaş engeline takıldı.

YİNE AYNI SENARYO

O dönem de , , ve gibi isimleri kadrosuna katan hatta as takım ve yedek takımı ligi arka arkaya bitirir denen Fenerbahçe sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı.

'in üstün performansıyla o yılı kupasız kapatan sarı-lacivertliler bu sezon da Ghezzal'ın başarılı oyunuyla aynı kaderi yaşamak zorunda kaldı.

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