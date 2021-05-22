Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

Sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından yedek kulübesine hapsolan Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerden ayrılma kararı aldığı ifade edilen deneyimli orta saha, bu kararını yönetime iletti. Brezilyalı oyuncuya sürpriz bir talibin de olduğu ortaya çıktı. İşte o takım ve diğer detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçmişti.

Eski performansına ulaşamayan Brezilyalı oyuncu, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle gözden düştü.

Genç çalıştırıcı, Luiz Gustavo'yu yedek kulübesine çekerken orta sahanın şefliğini Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya verdi.

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde yaprak dökümü başlıyor.

LUIZ GUSTAVO AYRILIYOR!

Akşam'ın haberine göre, sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-lacivertlilerde mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!

Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.