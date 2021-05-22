22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

Sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından yedek kulübesine hapsolan Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerden ayrılma kararı aldığı ifade edilen deneyimli orta saha, bu kararını yönetime iletti. Brezilyalı oyuncuya sürpriz bir talibin de olduğu ortaya çıktı. İşte o takım ve diğer detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.05.2021

Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen , geçtiğimiz sezon maçında yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

Eski performansına ulaşamayan Brezilyalı oyuncu, 'nun takımın başına geçmesiyle gözden düştü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

Genç çalıştırıcı, 'yu yedek kulübesine çekerken orta sahanın şefliğini Arjantinli yıldız 'ya verdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde yaprak dökümü başlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

LUIZ GUSTAVO AYRILIYOR!
'ın haberine göre, sözleşmeleri sona eren ve ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-lacivertlilerde mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan olacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!
'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından ...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi! Yollar ayrılıyor mu?

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer edilen , geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 34 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Tisserand Kapadokya'da! Tisserand Kapadokya'da!
Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!
F.Bahçe'ye İngiltere'den stoper! Girişimler başladı F.Bahçe'ye İngiltere'den stoper! Girişimler başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör