15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil şaşkınlığı! O kararın nedeni...
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Kayseri kafilesinde yer almadı. Bu karar taraftarları şaşırtırken, yıldız oyuncunun adalesindeki ağrılar nedeniyle zorlu deplasmana götürülmediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Kayseriye giden sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu Mesut Özil, bu kafilede yer almadı.
Sürpriz karar şaşırtırken, yıldız oyuncunun adalesindeki ağrılar nedeni ile götürülmediği öğrenildi.
Mesut ile birlikte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ile sarı kart cezalısı Gökhan Gönül de maç kadrosuna dahil edilmediler..
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