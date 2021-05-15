15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil şaşkınlığı! O kararın nedeni...

Fenerbahçe'de Mesut Özil şaşkınlığı! O kararın nedeni...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında , deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertlilerde , Kayseri kafilesinde yer almadı. Bu karar taraftarları şaşırtırken, yıldız oyuncunun adalesindeki ağrılar nedeniyle zorlu deplasmana götürülmediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)

'in son haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak.

Kayseriye giden sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu , bu kafilede yer almadı.

Sürpriz karar şaşırtırken, yıldız oyuncunun adalesindeki ağrılar nedeni ile götürülmediği öğrenildi.

Mesut ile birlikte sakatlıkları bulunan , , ile sarı kart cezalısı de maç kadrosuna dahil edilmediler..

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