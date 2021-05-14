14 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe kafilesi Kayseri’ye geldi

Fenerbahçe Kayseri’ye geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto 'in 42. ve son haftasında ile karşılaşacak Fenerbahçe, 'ye geldi. ( haberi)

'in 42'nci haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşacak olan havayolu ile 'ye geldi. Sarı lacivertli takımı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, Direktörü ile fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket etti.

İki takım arasındaki mücadele cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

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