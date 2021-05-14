Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. (Fb spor haberi)

Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe havayolu ile Kayseri'ye geldi. Sarı lacivertli takımı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket etti.

İki takım arasındaki mücadele cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.



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