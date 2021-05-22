22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Edin Dzeko hamlesine ise flaş bir rakip çıktı. (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'de yaptığı transferlere rağmen sezonu hayal kırıklığı ile kapatan 'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

Sarı-lacivertli takımın sezon içerisinde en çok sorun yaşadığı mevkinin forvet hattı olması dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

Transferde önceliğini golcüye veren 'nin gündemine önemli yıldızlar geliyor. Onlardan biri de 'nın Boşnak golcüsü ...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

basınından 'ta yer alan habere göre takımı , 35 yaşındaki deneyimli golcüyü listesine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

Haberde 'dan senelik 7.5 milyon euro kazanan Dzeko için tercihinin her iki taraf için de olumlu olabileceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ile ilgili kararı, takımı yeni sezondan itibaren çalıştıracak verecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

'nun da henüz geleceği ile ilgili tercihini yapmadığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!

5 yıldır ekibinde forma giyen Bosna-Hersekli yıldız isim, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada 13 gol atarken 4 de asist yaptı.

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