Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Edin Dzeko transferinde rakip çıktı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlandı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Edin Dzeko hamlesine ise flaş bir rakip çıktı. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de yaptığı transferlere rağmen sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertli takımın sezon içerisinde en çok sorun yaşadığı mevkinin forvet hattı olması dikkat çekmişti.
Transferde önceliğini golcüye veren Fenerbahçe'nin gündemine önemli yıldızlar geliyor. Onlardan biri de Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko...
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre MLS takımı Los Angeles Galaxy, 35 yaşındaki deneyimli golcüyü listesine aldı.
Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko ile ilgili kararı, takımı yeni sezondan itibaren çalıştıracak Jose Mourinho verecek.
Edin Dzeko'nun da henüz geleceği ile ilgili tercihini yapmadığı bildirildi.
5 yıldır İtalyan ekibinde forma giyen Bosna-Hersekli yıldız isim, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada 13 gol atarken 4 de asist yaptı.
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