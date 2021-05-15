15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'de sezonun yıldızı Enner Valencia
Futbol takımında sezonun yıldızı Enner Valencia oldu. Ekvadorlu oyuncu, ligdeki 11 gol+4 asistlik performansının yanı sıra istikrarı ve sahada elinden gelen tüm çabayı ortaya koymasıyla taraftarın gönlünü fethetti.
Futbol takımında sezonun yıldızı Enner Valencia oldu. Ekvadorlu oyuncu, ligdeki 11 gol+4 asistlik performansının yanı sıra istikrarı ve sahada elinden gelen tüm çabayı ortaya koymasıyla taraftarın gönlünü fethetti. Altay Bayındır sakatlanana kadar kalede, Attila Szalai de savunmadaki duruşu ile tam not aldı. Pelkas ise son maçlarda formundaki iniş nedeni ile geri plana düştü.
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