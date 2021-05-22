22 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!

Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nin yıldız futbolcusu , gönülleri fethetmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, işgali altındaki 'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak 'in düzenlediği ' Pazarı' için 50 imzalı forma bağışladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'de 'den örnek bir davranış daha geldi.

Dünyanın her yerindeki sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan 32 yaşındaki futbolcu, geliri işgali altındaki 'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak 'in düzenlediği ' Pazarı' için 50 imzalı forma bağışladı.

Mesut Özil sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Geliri çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum' yazdı. Yıldız futbolcu daha önce yaptığı paylaşımda Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapmıştı. 'Dönüşüm Pazarı' 31 Mayıs-13 Haziran'da Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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