Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Sözleşmesi...

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve kurmayları erkenden transfer çalışmalarına start verirken, listedeki 1 numaralı isim Oliver Giroud. Chelsea ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldıza Fenerbahçe'nin ciddi ilgisi var. Hatta menajeri aracılığıyla ilk temaslar kuruldu. Giroud için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündeminde tanıdık bir oyuncu daha var: