Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Sözleşmesi...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi için İtalyan ekibi Lazio ile temaslarını hızlandırdı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşayan ve belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, önümüzdeki yıl güçlü bir hücum hattı oluşturacak.
Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve kurmayları erkenden transfer çalışmalarına start verirken, listedeki 1 numaralı isim Oliver Giroud. Chelsea ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldıza Fenerbahçe'nin ciddi ilgisi var. Hatta menajeri aracılığıyla ilk temaslar kuruldu. Giroud için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündeminde tanıdık bir oyuncu daha var:
O İSİM VEDAT MURIQI
Sezon başında 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılan Muriç, İtalya'da beklentilerin çok altında kaldı.
ÖNCELİKLERİ SERIE A
Çizme basını, Lazio'nun Muriç'i kiralayabileceğini yazarken, aday kulüplerden biri de Fenerbahçe olarak gösterildi. Lazio'nun öncelikle Muriç'in Serie A'da kalmasını istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler önümüzdeki günlerde eski oyuncusu için devreye girebilir.
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