21 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi için İtalyan ekibi Lazio ile temaslarını hızlandırdı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Sözleşmesi...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşayan ve belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybeden , önümüzdeki yıl güçlü bir hücum hattı oluşturacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Sözleşmesi...

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve kurmayları erkenden transfer çalışmalarına start verirken, listedeki 1 numaralı isim Oliver Giroud. Chelsea ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldıza 'nin ciddi ilgisi var. Hatta menajeri aracılığıyla ilk temaslar kuruldu. Giroud için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündeminde tanıdık bir oyuncu daha var:

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Sözleşmesi...

O İSİM VEDAT MURIQI

Sezon başında 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ya satılan Muriç, İtalya'da beklentilerin çok altında kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! Sözleşmesi...

ÖNCELİKLERİ SERIE A

Çizme basını, 'nun Muriç'i kiralayabileceğini yazarken, aday kulüplerden biri de olarak gösterildi. Lazio'nun öncelikle Muriç'in Serie A'da kalmasını istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler önümüzdeki günlerde eski oyuncusu için devreye girebilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koç'a sert çıkış! Hangi branşta başarı var Ali Koç'a sert çıkış! "Hangi branşta başarı var"
F.Bahçe ilk bombasını patlıyor! 1.93'lük stoper... F.Bahçe ilk bombasını patlıyor! 1.93'lük stoper...
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör