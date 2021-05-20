20 Mayıs 2021, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 83-79 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Beko seride öne geçti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

ING Basketbol Ligi Play-off maçında ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 83-79 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 83-79 yenerek seride 1-0 öne geçti.

'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 51-42 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekipte 22 sayıyla oynarken konuk takımda 20 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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