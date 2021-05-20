Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden aday!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, seçimli genel kurul öncesi adaylığını resmen duyurdu. Sarı lacivertlilerin başkanı, "Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Burada sonsuza kadar kalmayacağım. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Başkan Koç, genel seçimde yeniden aday olacağını açıkladı. Sarı lacivertlilerin seçimli genel kurul toplantısı 12-13 Haziran'da yapılacak.

İşte Koç'un sözleri:

"YENİDEN ADAYIM"

Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Bilen bilir, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Burada sonsuza kadar kalmayacağım. Aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını acı bir şekilde tecrübe ettik.

İlk dönemde bazı konularda zorlandık. Zaman zaman bazı planlarımızı hayata geçiremedik. Zaman zaman şartlar konusunda hareket ettik. Ben ve benimle devam edecek arkadaşlarım seçildiğimiz takdirde, bu süreçte gerekli dersleri aldık. Bunu göreceksiniz. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacaktır.

Zaman zaman yapıcı zaman zaman da haksız eleştiriler aldık. Fenerbahçe TV'de kendi kanalımızda yorumcularımız bizi eleştirildi. İyi niyet ve samimiyetle yapılan yapıcı, Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlerin her türlü eleştirilerine saygı duyuyor, bazılarından istifade ettik. Bizleri yıldırmak amacıyla, gizli ajandası olanlar bizde diğer camialardan daha yoğundur. Bu tarzdaki kişilerin en temel özelliği, işler iyi giderken ortada görünmezler. Sesleri sedaları solukları çıkmaz. Ancak ilk tökezlemede olumsuz gidişatta bayraktarlık yaparlar. Hatta bazıları, bazılarının taşeronluğunu yaparlar. Bunların amacı ne Fenerbahçe sevgisi ne de çubuklunun başarısınız. Aday olduğumda dua ediyordum keşke Fenerbahçe şampiyon olsa da ben de adaylığımı geri çeksem. Fenerbahçeli isenizi ne şartta olursanız olsun, bu kulübün başarısını hep istersiniz.

"İŞTE FIRSAT SANDIK BURADA"



Bu arkadaşlara veya taşeronluk yapanlara açık çağrıda bulunuyorum: Bırakın sosyal medyayı, manipulasyon yapmayı. Eğer gerçekten Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer. Geçen bir eski yöneticimiz konuşmuş. Gündemde kalmak için de konuşması gereken bir yönetici. Yok efendim Belçika'dan bir adam getirdik. Onların getirdiği adam İspanyol. Fenerbahçe'den sonra iş bulamadı. Bu insanlar çok rahat yalan söylüyorlar. Eski yönetim kulübe geldiğimizde devir teslim yapma nezaketini bile göstermediler. Hiçbir konuda şu şöyledir, bu böyledir diye bir şey demediler. Sadece Mithat Yedigün geldi. El sıkıştı. Alt yapıya gittik. Orayı yönetenler hiçbir şey söylemediler. Seçim sürecinde ortaya çıktı. Bu gibiler çok olacak. Bu kişilerin nasıl manipüle ettiğini de göstereceğiz. İşte fırsat, gelin sandık burada. Fenerbahçe'ye yeni bir katkıda bulunmak istiyorsanız aday olun. Finansmanı, futbolu, basketbolu diğer branşları nasıl yöneteceğinizi anlatın. Çıkın, güzel bir rekabet olsun. Perde arkasından konuşmayın. Gelin çıkın, açık açık konuşun. Benim de anlatacaklarım olacak. Genel Kurul'un Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

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